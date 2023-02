Lo Jolo ospita lo Spedalino Scontro diretto Poggio-Seano

Tutto pronto per la 22esima giornata nei campionati dilettanti. Squadre in campo domani a partire dalle 15. Nel girone B di prima categoria lo Jolo proverà a rimanere in zona play off e a confermare gli ultimi risultati positivi ospitando in una sfida sulla carta abbordabile lo Spedalino Le Querci Calcio. Il CF 2001, per provare ad entrare nelle zone che contano, avrà invece il suo bel da fare sul campo del Forvoli Valdera, attuale seconda forza del raggruppamento. Nel girone F di seconda categoria la capolista Csl Prato Social Club proverà ad annientare la resistenza delle inseguitrici nello scontro diretto sul campo del Pistoia Nord, attuale terza forza del raggruppamento. Riflettori puntati, però, sul derby salvezza con in palio punti importantissimi fra Prato Nord e Chiesanuova. La Querce per provare a riavvicinarsi alle zone alte ospiterà il Montale 90 Antares, mentre la Galcianese andrà a far visita ad un Chiesina Uzzanese bisognoso di punti per evitare i play out. Il Mezzana, proprio per rimanere fuori dalla griglia retrocessione, tenterà il colpo corsaro sul campo della Montagna Pistoiese. Nel girone G di seconda categoria due derby da appuntare sul calendario. Il primo è lo scontro testa coda fra la fame di punti salvezza del Prato Sport e la voglia di difendere la seconda posizione de La Pietà 2004. Il secondo è lo scontro diretto tutto mediceo fra le ambizioni del Poggio a Caiano e la grinta dello Sporting Seano 1948. Il Vernio per rimanere fuori dai play out farà visita al Club Sportivo Firenze, mentre la Virtus Comeana sarà di scena in casa del Pian di San Bartolo.

L. M.