Lo Jolo nella tana del Porcari Derby Virtus Comeana-Vernio

Tutto pronto per la sesta giornata di ritorno dei campionati dilettanti. Squadre in campo domani pomeriggio alle 15. Nel girone B di prima categoria lo Jolo tenterà di rialzare subito la testa e riprendere la corsa verso i play off andando ospite sul campo dell’Academy Porcari, seconda forza del raggruppamento. Il CF 2001, sempre per cercare di avvicinarsi ai play off, dovrà invece ospitare il Selvatelle. Nel girone F di seconda categoria scontro al vertice per la capolista Csl Prato Social Club, che ospiterà l’Atletico Casini Spedalino secondo in classifica per provare a mettere una seria ipoteca sulla vittoria finale. Riflettori puntati anche sul derby tutto pratese fra Mezzana e La Querce.

Sfida casalinga da prendere con le molle per la Galcianese, che ospiterà il Pistoia Nord. Prato Nord a caccia di punti pesanti per la salvezza sul difficile campo della Cintolese, mentre il Chiesanuova per evitare inutili preoccupazioni proverà a portare a casa punti pesanti dal terreno del Montale 90 Antares. Nel girone G di seconda categoria derby fondamentale per rimanere fuori dalla griglia maledetta dei play out fra Virtus Comeana e Vernio. La Pietà 2004 ospiterà il Club Sportivo Firenze per provare a riprendersi la seconda posizione, mentre il Poggio a Caiano per tornare in corsa verso i play off non può fallire il match col fanalino di coda Dlf Firenze. Trasferta fondamentale in ottica salvezza per il Prato Sport sul campo del Colonnata, mentre lo Sporting Seano ospiterà il Sesto Calcio.

L.M.