Lo Jolo alla prova Marginone Super sfida Csl-Galcianese

Quattro giornate al termine della regular season nei campionati dilettanti "minori". Squadre in campo domani pomeriggio a partire dalle 15.30 per la 27esima giornata. Nel girone B di prima categoria. Lo Jolo Calcio andrà ospite sul campo del Marginone 2000 per confermare la sua posizione nella griglia play off dopo il bel successo ottenuto nel derby con il CF 2001. Proprio il CF 2001, al contrario, per rialzare subito la testa sarà impegnato fra le mura amiche contro una Virtus Montale in lotta per evitare i play out. Nel girone F di seconda categoria super derby fra la capolista Csl Prato Social Club e la Galcianese, ma sarà uno scontro diretto pratese tutto da seguire anche quello fra la fame di punti salvezza del Prato Nord e La Querce.

Il Mezzana avrà vita dura nell’ospitare il San Niccolò, seconda forza del raggruppamento, mentre l Chiesanuova ospiterà l’Olimpia Quarrata. Nel girone G di seconda categoria l’unico derby in programma riguarda la zona salvezza e vedrà affrontarsi Vernio e Prato Sport, entrambe a caccia di un risultato pieno per allontanare lo spettro dei play out. Tornando ai piani alti, la Pietà 2004 per difendere la posizione play off non può sbagliare contro la capolista Albacarraia. Alle sue spalle il Poggio a Caiano spera di rientrare in corsa andando a far visita all’Euro Calcio Firenze. Obiettivo tre punti, infine, per lo Sporting Seano, che ospiterà il fanalino di coda Dlf Firenze per tornare a sperare di evitare complicazioni di fine stagione.

L. M.