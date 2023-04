Lo Iolo mira ai playoff. Csl, promozione vicina

Una vittoria che sembra tratta da una cronaca dei primi anni del secolo scorso (in termini di punteggio) un bomber che continua a segnare alle soglie dei quarantatrè anni, una squadra pronta a festeggiare e tante altre che intravedono all’orizzonte i propri obiettivi. Questo, in estrema sintesi, è quel che ha lasciato in dote la ventisettesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, andata in archivio ieri. Iniziando dalla Prima Categoria, visto che entrambe le formazioni pratesi che militano nel girone B hanno fatto risultato pieno: lo Jolo ha infatti espugnato il campo del Marginone, alla luce del 2-0 griffato da Melani e Carlesi che vale il secondo posto in classifica a pari merito con il Porcari. Torracchi, Carlesi e Aduwa hanno invece guidato il CF 2001 nel 3-1 interno imposto alla Virtus Montale. Nel girone F di Seconda Categoria, il CSL Prato Social Club ha già messo in frigo lo spumante: il 3-2 casalingo imposto alla Galcianese consente agli uomini di coach Rondelli di mantenere la vetta della classifica con nove lunghezze di vantaggio sul Pistoia Nord secondo e su queste basi la promozione matematica arriverà con tutta probabilità in anticipo, già nel prossimo turno. Merito in parte anche del Mezzana, che ha fermato in casa sullo 0-0 il San Niccolò. Un altro pareggio (per 1-1) è arrivato anche dal confronto fra Prato Nord e La Querce, mentre il Chiesanuova deve ringraziare Viti: l’attaccante classe 1980 ha messo a segno la doppietta capace di stendere allo Scirea l’Olimpia Quarrata, salendo a quota 15 nella classifica dei marcatori del raggruppamento. Sempre in Seconda, ma nel girone G, la sconfitta rimediata a domicilio dalla Pietà contro la corazzata Albacarraia (1-5) ha fatto scivolare (temporaneamente) il club pratese al di fuori della zona playoff. Per il Poggio a Caiano hanno segnato Paolini, Magelli, Scanavini e Conti, ma l’Eurocalcio Firenze si è imposto con un rocambolesco 5-4. La Virtus Comeana ha bloccato il Daytona sull’1-1, mentre il Prato Sport si è aggiudicato lo scontro-salvezza con il Vernio. Ma nei bassifondi, la copertina è tutta per lo Sporting Seano: il DLF Firenze è stato brutalizzato dai carmignanesi, in virtù dell’8-0 con Calamai e Meoni in veste di mattatori.

Giovanni Fiorentino