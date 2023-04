Lo Conte vince ancora Batte Livorno ed è sesta

Ancora un successo in serie C Silver per la prima squadra del Progetto Pallacanestro Prato targata Lo Conte Edile Costruzioni. I ragazzi di Bertini, ormai sicuri di disputare la serie C Gold nella prossima stagione, vincono 97-53 una partita senza storia in quel di Livorno, sponda Liburnia, raggiungendo così il sesto posto a quota 34 punti. I labronici oppongono buona resistenza nella prima frazione, ma il gap tra le contendenti emerge sempre più col passare dei minuti. Rotazioni ampissime per coach Bertini sin dal primo quarto, con i giovanissimi Guasti e Paoletti bravi a farsi trovar pronti nelle fila pratesi, così come Bogani Junior, Marini e Lanari. Al riposo lungo il vantaggio della Lo Conte è già considerevole (32-49). Al rientro in campo dagli spogliatoi qualche giocata d’autore dei giocatori più esperti tiene viva l’attenzione su un match che scivola via senza patemi verso la vittoria finale degli ospiti, che già alla fine del terzo quarto avevano archiviato la pratica sul 75-45. Prossimo appuntamento per il Progetto Pallacanestro Prato, domenica alle 18 alle Toscanini, contro la corazzata Montevarchi. Ecco il tabellino della Lo Conte Edile Costruzioni: Guasti 6, Biscardi 3, Vannoni 4, Bogani L. 19, Marini 20, Paoletti 2, Bogani M. 3, Cavicchi 7, Bonetti 7, Pinna 19, Lanari 7. All. Bertini – Chiari.

L. M.