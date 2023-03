Lo Conte ritrova il sorriso Battuto il fanalino Livorno

Dopo tre stop consecutivi Prato torna alla vittoria in serie C Silver. La prima squadra del Progetto Pallacanestro Prato targata Lo Conte Edile Costruzioni si impone per 79-74 contro il fanalino di coda Invictus Livorno e sale in terza posizione con 30 punti dietro le capolista Folgore Fucecchio, Cus Pisa e Fides Montevarchi (34 punti) e dietro Us Livorno (32 punti). Partono forte i padroni di casa e chiudono il primo quarto 31-18. I labronici, però, non sono in gita di cortesia in terra pratese e lo dimostrano già dalla seconda frazione, approfittando di un momento di eccessivo relax degli avversari, arrivando all’intervallo lungo sotto 46-36, ma decisamente più in partita rispetto alla prima frazione. Al rientro è subito Invictus Livorno a fare la voce grossa e il canovaccio della partita cambia. Prato mantiene un risicato vantaggio all’ultima sosta, ma si capisce che la gara è di nuovo in bilico sul 61-59. L’ultimo quarto si combatte punto su punto. La Lo Conte tiene il naso avanti con fatica fino a 2’ dal termine, quando i labronici piazzano la zampata del sorpasso con due triple consecutive. Nel finale sono decisive le gite dalla lunetta delle due formazioni e la spunta Prato per una manciata di punti. Ecco il tabellino della Lo Conte Edile Costruzioni: Guasti, Biscardi 4, Vannoni 1, Guerrini 13, Marini 2, Paoletti n.e. Biagi 15, Bogani M. 2, Cavicchi 4, Bonetti 13, Pinna 20, Lanari 5. All. Bertini. Scendendo in serie D maschile, invece, Cmb Valbisenzio sconfitto in casa di Chiesina Basket (89-76) e ancora fermo a quota 18 punti nei bassifondi; la Montemurlo Basket sale invece a quota 22 dopo il successo per 70-65 sulla Cestistica Audace Pescia.

L. M.