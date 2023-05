Lo Conte, finale col botto Domato Montale. È festa

Un successo per salutare al meglio il pubblico pratese. Nella penultima giornata di serie C Silver la prima squadra del Progetto Pallacanestro Prato, targata Lo Conte Edile Costruzioni, si congeda con una vittoria per 75-73 su Montale, continuando a festeggiare il raggiungimento della serie C unica nella prossima stagione e salendo al quinto posto con 36 punti. La gara è stata equilibrata e combattuta e Montale ha chiuso al primo intervallo avanti (19-20). Nel secondo quarto i pratesi hanno preso in mano la partita coi punti di Pinna, Vannoni e Guerrini, chiudendo avanti 44-36 all’intervallo lungo. Poi i padroni di casa hanno provato a chiudere con Pinna, Bonetti e Marini, ma Montale ha risposto colpo su colpo grazie ad uno scatenato Natalini, mettendo la testa avanti all’ultimo break (55-58). L’ultimo quarto è stata una battaglia sportiva vera e propria: la Lo Conte ha dovuto ricorrere alla sua esperienza per domare gli ospiti. Ultima tappa del campionato, per il Ppp, è sabato alle 18.30 sul parquet di Brusa Livorno. Il tabellino della Lo Conte: Biscardi, Vannoni 5, Guerrini 9, Bogani L. 9, Marini 4, Paoletti, Biagi 6, Bogani M. 6, Cavicchi, Bonetti 10, Pinna 19, Lanari 5. All. Bertini-Chiari.

L.M.