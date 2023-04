Lo Conte Edile verso i playoff di serie C Silver

Con i play off di serie C Silver già matematicamente in tasca la Lo Conte Edile Costruzioni, questa sera a partire dalle 21, sarà di scena sul campo della Libertas Liburnia. Una sfida certamente da non prendere sottogamba per gli uomini di coach Bertini, che nelle prossime quattro partite avranno la possibilità di migliorare la loro posizione, cercando di incrementare l’attuale bottino di 32 punti per insidiare il trittico formato da Campi Bisenzio, Folgore Fucecchio e Us Livorno (tutte a quota 36). I labronici, dal canto loro, proveranno a vendere cara la pelle per evitare la penultima posizione. Penultima giornata di regular season, invece, per quanto riguarda la serie D maschile. Nel girone B domani pomeriggio alle 18 il Cmb Valbisenzio ospiterà al palazzetto di Vaiano la Uisp Donoratico per provare a migliorare la sua posizione in classifica, mentre la Montemurlo Basket, alle 18.30, avrà il suo bel da fare alla palestra di Oste contro i Castelfranco Frogs.

L.M.