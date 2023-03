Lo Conte e Rlc, destini diversi in campo

Giornata da dimenticare per la prima squadra del Progetto Pallacanestro Prato targata Lo Conte Edile Costruzioni (serie C Silver). I ragazzi allenati da coach Bertini sono stati infatti sconfitti per 79-66 dalla capolista Cus Pisa scivolando al sesto posto in classifica, bloccati a quota 30 punti.

Pisa, priva del totem Benini, parte forte sin dalla palla a due, imprimendo ritmi vertiginosi alla gara, Prato tiene botta con i punti di Pinna, Biagi e Guerrini, ma sulla tripla di Siena inizia a cedere progressivamente terreno. I padroni di casa, privi di Bonetti, possono contare però sul rientro dopo lunga assenza per la frattura a un dito di Lorenzo Bogani. Il suo ingresso in chiusura di tempo si fa subito sentire con una tripla e due liberi che portano sotto la doppia cifra il ritardo pratese (18-27). Prato sembra rianimarsi nella seconda frazione, ma le fiammate prodotte non rimettono in equilibrio il punteggio. Pisa tiene infatti il pallino con lucidità sino a chiudere all’intervallo lungo sul +8 (35-43).

Al rientro in campo dagli spogliatoi la Lo Conte esprime il suo momento migliore issandosi sul 45-48. Gli ospiti, però, non si scompongono e con Quarta e Carpitelli producono il contro-break che porta le squadre al 53-61 alla terza sirena. Gli ultimi 10 minuti non riservano sorprese: Pisa in pieno controllo naviga a vele spiegate verso il definitivo 66-79, mentre Prato resta a leccarsi le ferite.

Passando invece alla serie B regionale femminile, la Rlc Sistemi, già sicura del secondo posto e di potersi giocare i play off da posizione privilegiata, supera anche Unicusano Livorno per 51-46 e sale a quota 38 punti. La partita parte a gran ritmo con entrambe le squadre che si affrontano a viso aperto. Nel primo quarto le pratesi indirizzano già il match, chiudendo alla prima sosta sul 17-6. Nel secondo quarto Unicusano cerca di ribaltare l’inerzia della gara e riesce a ricucire il divario fino al 27-22. Poi la Rlc Sistemi in qualche modo riesce a limitare i danni e ad arrivare all’intervallo lungo sul 31-24. Al rientro in campo dagli spogliatoi le pratesi provano a mantenere l’intensità difensiva, ma sbagliano troppo al tiro e favoriscono il momentaneo pareggio delle labroniche (35-35). Ponzecchi e Sautariello fanno rimettere il naso avanti alla Rlc Sistemi, che arriva sul 39-35 all’ultimo break. Nel quarti finale ancora equilibrio, ma nel finale è Prato a spuntarla e ad ottenere la 18esima vittoria consecutiva in stagione.

L.M.