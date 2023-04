Lo Conte Costruzioni ko sulla sirena

Weekend da dimenticare in serie C Silver per la Lo Conte Edile Costruzioni. La prima squadra del Progetto Pallacanestro Prato perde sulla sirena 75-74 contro Laurenziana al termine di una partita con un finale rocambolesco chiuso dalla tripla della vittoria locale allo scadere di Mendico. Gara punto a punto quella giocata al Pala Valenti. Partita non bella tecnicamente, ma accesa dal punto di vista agonistico. Gli attacchi delle due compagini latitano in avvio. Le basse percentuali al tiro accompagnano le squadre sino al 14-12 dei fiorentini alla prima sirena. La Lo Conte appare più incisiva nel secondo quarto e riesce ad arrivare all’intervallo lungo con 6 punti di vantaggio (36-30). Al rientro in campo dagli spogliatoi i due arbitri

si prendono la scena tra falli antisportivi, tecnici ed espulsioni. Prato paga pegno con le espulsioni

di Borsotti e Cavicchi e la partita si ferma per vari minuti. La terza frazione si chiude sul 51-50. Nell’ultimo quarto succede ancora di tutto, con Prato che a 13 secondi dal termine è avanti 74-72, ma lascia colpevolmente solo al tiro Mendico, che infila la bomba da tre decisiva.