Lo Conte cede alla Cmc. In serie D sorridono il Montemurlo e la Valbisenzio

Al termine di una gara sottotono Prato incassa la seconda sconfitta col timbro Carrara nel giro di una settimana. Stavolta è la sponda Cmc a far festa e ad imporsi per 73-66 contro la prima squadra del Progetto Pallacanestro Prato targata Lo Conte Edile Costruzioni, che rimane a quota 28 punti a 4 lunghezze dalle tre capolista Folgore Fucecchio, Cus Pisa e Fides Montevarchi. Partita lineare nel suo svolgimento, con gli ospiti a condurre e i padroni di casa alla ricerca di una scintilla che non arriva mai. Primo quarto molto combattuto, con Carrara subito avanti e con Prato brava a rimanere agganciata al match. Al primo intervallo gli ospiti conducono 18-15. Nel secondo quarto l’ingresso del giovane 2005 Guasti porta brio alla formazione di Bertini, che mette anche il naso avanti, ma all’intervallo lungo i marmiferi sono comunque in vantaggio 38-30. Al rientro in campo dagli spogliatoi la Lo Conte Edile Costruzioni prova a reagire, ma Carrara non si scompone, respingendo al mittente qualsiasi tentativo di rimonta e attestandosi sulla doppia cifra di vantaggio. Nella parte finale del parziale, però, la Lo Conte riesce a riaprire la partita e a rifarsi sotto, andando all’ultimo riposo con soli 3 punti di svantaggio (55-52). Sembra che l’inerzia della gara sia cambiata, ma in realtà non è così e nell’ultimo quarto Carrara legittima il successo corsaro in terra pratese. Ecco il tabellino della Lo Conte Edile Costruzioni: Guasti 7, Vannoni 3, Guerrini 9, Marini 3, Martini n.e. Biagi 18, Campostrini n.e. Bogani M., Cavicchi 6, Bonetti 10, Pinna 8, Lanari 2. All. Bertini – Chiari. Nel frattempo in serie D sorridono sia la Montemurlo Basket, che supera 84-52 la Pallacanestro Valdera, sia il Cmb Valbisenzio, che si impone 75-73 in casa di Bellaria Cappuccini.

L. M.