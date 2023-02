Lo Conte batte Fides Livorno Adesso è seconda in classifica

Prato ancora sugli scudi in serie C Silver. La Lo Conte Edile Costruzioni conquista il quinto successo consecutivo superando 78-65 la Fides Livorno e sale al secondo posto in classifica con 28 punti. La formazione di coach Bertini non ha tradito le attese, partendo col piede sull’acceleratore, chiudendo il primo quarto avanti 28-15. I padroni di casa lanieri hanno proseguito nel secondo quarto la loro marcia implacabile, mentre la Fides Livorno è stata tenuta a galla dal solo Dell’Agnello, che con 11 punti consecutivi ha mandato le squadre negli spogliatoi per l’intervallo lungo sul 49-38. Al rientro in campo dopo la sosta lunga Prato ha chiuso le maglie in difesa per provare a spegnere sul nascere i tentativi di recupero dei labronici che, all’ultimo break, erano sotto 69-52. Nel quarto finale la Lo Conte Edile Costruzioni si è limitata a gestire il vantaggio, fino al 78-65 finale. Unica nota dolente di giornata, l’infortunio a Bogani, che si aggiunge a quello di capitan Biscardi. Il tabellino pratese: Guasti 6, Vannoni 6, Guerrini 14, Bogani L. 17, Marini 2, Biagi 8, Bogani M. 1, Cavicchi 5, Bonetti 4, Pinna 7, Lanari 8. All. Bertini-Chiari.

L.M.