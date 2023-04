L’Italgronda vuole il quinto posto

Una vittoria per mettere al sicuro il quinto posto. Questo l’obiettivo dell’Italgronda Futsal Prato (nella foto D’Amico) nell’ultima giornata di regular season che al PalaKeynes la vedrà impegnata contro la Mattagnanese dell’ex allenatore Luca Pullerà. Con i tre punti, infatti, la squadra di Massimo Zudetich, già qualificata per i playoff, si metterebbe al riparo da qualsiasi pericolo di rimonta, in particolare quella del Futsal Pontedera, dal quale i pratesi sono stati sconfitti nel turno precedente e che oggi giocherà contro il fanalino di coda Bordighera e poi potrebbe avere a disposizione una ulteriore chance, se il recupero con l’Atlante Grosseto dovesse andare in scena il 6 maggio. Nella classifica del girone C della serie B, infatti, l’Italgronda Futsal Prato è quinta con 47 punti davanti a Mattagnanese e Futsal Pontedera che a quota 43 condividono la sesta piazza. Il match avrà inizio alle 16.

M.M.