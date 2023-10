L’Italgronda vuol stare imbattuta. Oggi affronta i liguri del Levante

L’obiettivo sarà quello di allungare la serie positiva. Nelle prime due giornate di campionato l’Italgronda Futsal Prato è rimasta infatti imbattuta: ha vinto all’esordio contro il Balca Poggese e poi, nel turno precedente, ha impattato in trasferta con la Mattagnanese. Oggi al Pala Keynes (calcio d’inizio alle ore 15) arrivano i liguri del Levante reduce dal successo contro il Real Casalgrandese, dopo che al debutto a Pontedera era arrivato un secco 1-7. Balestri e compagni dovranno puntare al successo per dare corpo alle proprie ambizioni. Il programma della terza giornata: Real Casalgrandese-Futsal Pontedera, Sant’Agata-Mattagnanese, Boca Livorno-Bagnolo, Sangiovannese-Vigor Fucecchio, Arpi Nova-Balca Poggese. La classifica del girone C della serie B maschile: Vigor Fucecchio e Boca Livorno 6 punti; Italgronda Futsal Prato 4; Futsal Pontedera, Sangiovannese, Balca Poggese, Arpi Nova Campi Bisenzio, Levante 3; Mattagnanese 2; Real Casalgrandese 1; Sant’Agata e Bagnolo 0.