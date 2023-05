L’Italgronda chiude con un pari E il quinto posto non è assicurato

L’Italgronda Futsal Prato chiude la regular season con un pareggio casalingo contro la Mattagnanese (3-3), risultato che non le consente di assicurarsi definitivamente il quinto posto in classifica. Resta infatti ancora pendente il caso relativo alla ripetizione del match fra Atlante Grosseto e Futsal Pontedera, con quest’ultima squadra che dopo aver battuto 3-0 a domicilio il Bordighera nel turno di chiusura del campionato di B girone C, si trova a sole due lunghezze dai pratesi e potrebbe operare un sorpasso in extremis. Il risultato del recupero in programma il 6 maggio (ammesso che nel frattempo non ci siano ulteriori sviluppi in sede di giustizia sportiva) potrebbe dunque cambiare piazzamenti e media punti del girone e pertanto anche gli accoppiamenti del secondo turno dei playoff promozione, a cui sia Italgronda Futsal Prato che Futsal Pontedera si sono comunque già qualificate. In sostanza nel doppio confronto del secondo turno in programma il 27 maggio ed il 3 giugno, la squadra allenata da Massimo Zudetich affronterà il Mirafin in caso di successo dell’Atlante Grosseto o di pareggio nel recupero, oppure in caso di vittoria del Pontedera il Diaz Bisceglie. Nel match con la Mattagnanese dell’ex tecnico Luca Pullerà, per i pratesi sono andati in gol El Gallaf, autore di una doppietta, e Fabbri. Questa la formazione schierata da Zudetich: Laino, F. Masini, Di Maso, G. Masini, Gambino, Fabbri, El Gallaf, De Stefano, Truschi, Pecchioli, Montorzi, De Luca. Massimiliano Martini