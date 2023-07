L’intervista. "Prato, strada giusta Spero torni in serie C»

Lo scorso aprile ha tagliato il traguardo dei 60 anni, mentre la sua ultima partita giocata in biancazzurro risale al 1995. L’amore per il calcio e per il Prato (ricambiato dalla tifoseria) resta però quello di sempre: Marco Rossi è attento alle vicende biancazzurre. Del resto, si tratta di una maglia che ha indossato a più riprese fra il 1987 e il 1995. Un lasso di tempo in cui l’attaccante marchigiano ha messo a segno 46 gol in 147 partite in campionato, fra C1 e serie C2.

Rossi, che idea si è fatto del Prato visto nella scorsa stagione?

"La squadra nel complesso era strutturata abbastanza bene. Mancava forse qualcosa in attacco, perché se fatichi a segnare diventa tutto più difficile". Quindi la dirigenza dovrebbe intervenire sul mercato rafforzando il reparto avanzato? "Penso che serva una struttura societaria più solida ed esperta, perché la serie D è un torneo difficile. E le società più strutturate ed efficienti partono in vantaggio. Mi sembra che qualche movimento in questo senso ci sia stato, vedremo cosa succederà. Spero che il club possa tornare in serie C al più presto". Che ne pensa della conferma del tecnico Lucio Brando?

"Premetto di non conoscerlo bene, mi sembra abbia comunque avuto un buon riscontro nella scorsa annata e mi pare che il gruppo lo avesse accolto bene. Anche se personalmente credo che l’incidenza di un allenatore, in ogni squadra, sia limitata: a fare la differenza sono comunque i giocatori".

Il suo Prato potrebbe giocare nella serie B attuale?

"Senza dubbio, proprio perché mi pare che il livello tecnico generale si sia abbassato non poco. Ma dirò di più: quel Prato avrebbe potuto dire la sua anche nelle B dell’epoca, perché avevamo un organico costruito per la cadetteria. Peccato non esserci arrivati".

Tornerebbe ad allenare, se il club le facesse un’offerta? "Penso di no, per un motivo semplice: il Prato mi è rimasto nel cuore, non ho voglia di rischiare di rimettere tutto in discussione".

