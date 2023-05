L’Hockey Prato vince ancora Altri tre punti per la capolista

L’Hockey Prato chiude con l’ennesima vittoria il campionato di serie B. La capolista, già certa del primato nel gruppo toscano, si assicura altri tre punti nell’ultima giornata del torneo imponendosi 9-5 a Grosseto. Coach Bernardini, anche in previsione delle Final Four promozione in A2, dà spazio a tutti gli elementi della propria rosa, cercando così di farli arrivare tutti al top della forma al momento cruciale della stagione. Ne viene fuori quindi una partita leggermente più equilibrata rispetto alle previsioni della vigilia, visto che si trattava di un testa-coda. Lo Startit passa in vantaggio già dopo 90 secondi di gioco con Barbani, ma trenta secondi più tardi il Roller pareggia col rigore di di Ciupi e un minuto dopo i maremmani piazzano anche il sorpasso con la marcatura di Bruzzi. A pareggiare i conti ci pensa di nuovo Barbani, poi Grosseto segna con Giusti. Al riposo si va sul 3-7. Poli pareggia e sorpassa, poi Alberto Capuano e Baldesi firmano il 3-7. Nella ripresa Prato controlla e vince 5-9.