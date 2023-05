L’Hockey Prato vede il traguardo Si avvicina la vittoria del girone

Potrebbe essere il giorno della matematica vittoria del proprio girone del campionato di serie B quello che oggi attende l’Hockey Prato. Ai biancazzurri per essere certi di vincere il raggruppamento toscano basterà ottenere un pari nel match casalingo, al PalaRogai, contro il Centro Giovani Calciatori Viareggio. La sfida si giocherà stasera alle 19 e lo Startit parte con i favori del pronostico, dall’alto di un campionato dominato in lungo e in largo. Al momento i ragazzi di coach Bernardini hanno tre punti di vantaggio sugli inseguitori di Castiglione, ma hanno anche un match in meno, visto che la seconda della classe ha già giocato e vinto il proprio incontro di giornata per 19-4 al cospetto della Rotellistica Camaiore. Battere Viareggio comunque non sarà una passeggiata per lo Startit. Gli ospiti sono quarti in classifica e da sempre sono una formazione ostica. Non a caso all’andata Prato riuscì a imporsi solo di misura per 7-6 in terra versiliese. Vittoria che ha segnato il punto di svolta del campionato.