L’Hockey Prato a Camaiore E sul piatto ci sono punti d’oro

L’Hockey Prato questo pomeriggio a Camaiore ha l’occasione di ipotecare la vittoria del proprio girone nel campionato di serie B maschile. Dopo avere dominato lo scontro diretto contro Castiglione, vincendo addirittura 13-5, i biancazzurri nel posticipo domenicale hanno l’opportunità di portarsi a +6 sui diretti rivali a due giornate dal termine del torneo. Quindi, di fatto, ai ragazzi di coach Bernardini basterebbe poi ottenere un solo punto nei due successivi match contro Centro Giovani Calciatori Viareggio e Hockey Roller Grosseto per avere la matematica certezza di avere conquistato il primato e quindi le fasi nazionali che danno accesso alla serie A2. Prima di fare ogni calcolo c’è pero oggi alle 18 da battere sulla propria pista la Rotellistica Camaiore. Parliamo della quarta forza del torneo, che sta cercando di contendere il gradino più basso del podio al Pumas Ancora Viareggio. I rivali di Castiglione invece osserveranno un turno di riposo. Lo Startit scende in pista a Camaiore con i favori del pronostico, anche alla luce del risultando dell’andata, dove i lanieri si imposero 9-5 al PalaRogai. Con Castiglione fermo per il riposo, questi sono gli altri match di giornata in serie B: Hockey Roller Grosseto - Pumas Ancora Viareggio, e Centro Giovani Calciatori Viareggio - Focacceria Orlando Versilia HockeyForte.