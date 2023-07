L’Etruria torna con tre ori da Rimini

L’edizione 2023 di "Ginnastica in Festa" è andata in archivio qualche giorno fa e ha visto convergere a Rimini numerose ginnaste provenienti da tutta Italia. Fra loro c’erano anche le giovanissime agoniste dell’Etruria, per quanto concerne la ginnastica ritmica. E le atlete pratesi non hanno nel complesso demeritato, stando perlomeno ai risultati ottenuti nella categoria "Silver". Iniziando da Morgana Castiglionesi, capace di conquistare la medaglia del metallo più pregiato al termine dell’esercizio con la palla fra le "allieve 1 LE". Gradino più alto del podio anche per Rebecca Castiglionesi ed Olivia Ricciarini, nell’esercizio di insieme della categoria "allieve LD". Ottima anche la performance della compagna di squadra Anna Luchetti, seconda alle clavette tra le "allieve 2 LD" (Vittoria Jacoppini, bronzo sempre alla palla tra le "allieve 4 LE"). Alla trasferta romagnola hanno infine preso parte con piazzamenti nel complesso incoraggianti anche Asia Banci e Serena Fioretti.

g. f.