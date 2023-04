L’Etruria in gara Castiglionesi super

A Ponsacco e a Rosignano, sono andate in scena le prime prove del campionato regionale di ginnastica ritmica. Le ginnaste dell’Etruria si sono fatte valere, tornato a Prato con diverse medaglie ed una buona dose di autostima in vista delle prossime uscite. Per quanto concerne i risultati individuali, Morgana Castiglionesi è salita sul gradino più alto del podio nella cittadina livornese nella categoria "allieve 1", mentre la compagna di squadra Serena Fioretti si è aggiudicata un bronzo. Bronzo anche per Anna Luchetti, fra le "allieve 2", mentre alla kermesse hanno preso parte anche Asia Banci ed Olivia Ricciarini. Altre notizie positive sono arrivate dalla Serie D, la cui ultima tappa si è svolta nella provincia pisana: la formazione pratese si è piazzata al primo posto nella graduatoria generale "allieve". Risultati in linea con la tabella di marcia per la società presieduta da Grazia Ciarlitto (foto).