L’Etruria conquista ancora medaglie

Medaglie e piazzamenti di vertice, colti in due differenti competizioni. Momento certamente positivo per l’Etruria, perlomeno per quanto concerne la ginnastica ritmica. Un contingente pratese ha preso parte di recente alla prima prova di Prima Categoria Uisp, andata in scena a Rosignano, con buoni riscontri: sia Alice Pietruschi che Matilde Bresci sono riuscite ad agguantare una medaglia d’argento a testa alle clavette, mentre Alice Bartocci si è piazzata quarta. Buone anche le prestazioni di Noemi Guimaray, Gaia Toscano e Matilde Tasselli. Le compagne di squadra più giovani si sono invece cimentate nella prima prova "Mini Prima", svoltasi a Piombino. E sugli scudi è salita Gaia Bonfiglio, oro nel corpo libero e alle clavette. Argento infine per Viola Bartolomei nel corpo libero e alla palla: le agoniste della società presieduta da Grazia Ciarlitto (foto) hanno ripreso gli allenamenti, con l’obiettivo di mantenersi su questi livelli.