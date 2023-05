L’Etruria alla Cascais cup Bene Vannucchi e Giusti

Medaglie e piazzamenti di vertice, colta in una kermesse giovanile di livello mondiale. Nei giorni scorsi si è chiusa in Portogallo la "Cascais Beach Cup" di trampolino elastico, che ha visto al via centinaia di ginnaste provenienti da tutta Europa. Fra loro c’erano le agoniste dell’Etruria, allenate da Anatoly Titov . E le ragazze pratesi si sono fatte valere, iniziando dalla medaglia d’oro colta da Rebecca Vannucchi Alonso nella categoria "Allieve A2". Ben due le medaglie conquistate da Viola Giusti: accanto ad un argento individuale nella categoria "Allieve A1", la giovane ha conquistato una medaglia di bronzo nel sincro insieme alla compagna di squadra Chloe Mariottini. Più che positiva nel complesso anche la performance di Maria Chiara Simoni, piazzatasi settima fra le "junior".

Giovanni Fiorentino