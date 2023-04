Le ragazze del Prato ko con Pisa Domenica l’ultima è in Valdarno

Le ragazze del Prato Calcio a 5 si sono congedate dal proprio pubblico con una sconfitta. Le biancazzurre sono state battute all’Estraforum Kobilica dal Cus Pisa per 3-2 al termine di una partita che fortunatamente per loro non aveva più alcun significato per la classifica, avendo già raggiunto con anticipo la matematica certezza della permanenza nel campionato di serie A2. Molto importanti invece per la salvezza i tre punti conquistati dalle ospiti. La graduatoria ad una giornata dalla conclusione della regular season è la seguente: La 10 Livorno 54 punti; Sabina Lazio 49; Virtus Ciampino 47; Roma 43; Arzachena 39; Pistoia 32; Prato Calcio a 5 24; Shardana 22; Brc 1996 Roma 21; Cus Pisa 17; Athena Sassari 14; San Giovanni 4. Questa è la formazione schierata dal tecnico Giannattasio: Romeo, Giovannini, Betti, Durante, Chiappini, Castelli, Bini, Grancia, Torrini, Salesi, Pizzirani. Le reti per le pratesi portano la firma di Torrini e Chiappini. Ora l’ultimo impegno della stagione, domenica sul campo del San Giovanni Valdarno: servirà una vittoria per chiudere il campionato al settimo posto.

Massimiliano Martini