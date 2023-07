Le pratesi Tabani, Galardi e Cordovani convocate al Setterosa in vista dei Mondiali di pallanuoto

Riscattare il sesto posto colto pochi giorni fa negli Stati Uniti, mettendo già nel mirino l’appuntamento internazionale più importante della stagione. Questo l’obiettivo con cui Chiara Tabani, Giuditta Galardi e Sara Cordovani continueranno ad allenarsi nelle prossime settimane. Intanto, tutte e tre le pallanuotiste pratesi sono state convocate a Siracusa per il raduno del Setterosa, che si concluderà dopodomani. Le tre agoniste sono reduci insieme al resto della Nazionale dalle "final six" della World Cup, andate in scena in California. La trasferta americana non si è però rivelata fortunata per le azzurre, che hanno chiuso il torneo in sesta posizione arrendendosi alla Grecia nella "finalina" (vinta per 10-9 dalle rivali). Un incidente di percorso che ha comunque confermato lo spessore agonistico di Tabani e Galardi, ormai tra le più esperte del gruppo nonostante non abbiano ancora compiuto trent’anni. E di ritorno dagli Usa, il commissario tecnico le ha confermate nel collegiale in corso in Sicilia, al pari della ventiduenne Cordovani. E’ necessario continuare quindi ad allenarsi, anche perché il prossimo 16 luglio a Fukuoka (in Giappone) inizieranno i Mondiali. Chiara e Giuditta sono praticamente certe di far parte della spedizione (salvo imprevisti dell’ultima ora) ma anche Sara ha ad oggi buone possibilità di essere confermata fra le convocate. Prato, insomma, sarà comunque ben rappresentata anche in Estremo Oriente.