Le pagelle. Solo Trovade è appena sufficiente. Una giornataccia per Monticone

RICCO 5 Non ha colpe particolari e specifiche, ma quattro gol incassati sono davvero tanti.

DIANA 4,5 Giornata decisamente da dimenticare, come per il resto del pacchetto difensivo.

ANGELI 5 Vedi sopra. In fase difensiva il Prato balla da morire. Dal 69’ D’AGOSTINO s.v.

MONTICONE 4 Arrosto sul vantaggio del Ravenna ed espulsione finale. Il peggiore del Prato. STICKLER 5,5 Al centro si soffre, ma anche sulle corsie laterali non si scherza. Dall’87’ CARLESI s.v.

SADEK 5 Si vede poco in una partita dove anche ringhiare sugli avversari non sortisce effetti. Dal 75’ SOWE s.v.

GARGIULO 5,5 Cerca di fare il possibile per far girare la palla correttamente, ma il Prato non è praticamente mai pericoloso. TROVADE 6 A voler trovare una qualche sufficienza stiracchiata sembra lui il più in palla dei biancazzurri.

BONETTI 5 Leggermente meglio del collega di fascia, ma non si salva dalla deriva collettiva. Dal 58’ LIMBERTI s.v.

PRECI 5 Attacco spuntato per i biancazzurri. Colpa degli attaccanti, ma anche dei compagni che fanno mancare i rifornimenti. Dal 75’ AGRELLO s.v. MOREO 5 Servito poco e male, non si vede mai e non si rende pericoloso in alcun modo.

All. NOVELLI 5 Difficile cambiare volto al match. Prato però apparso troppo rinunciatario già dal primo gol incassato.