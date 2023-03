Le biancazzurre vincono ancora E rifilano un 6-1 al San Paolino

Con la promozione in categoria superiore in tasca il Coiano Santa Lucia Prato Social Club non lascia nemmeno le briciole alle avversarie. Arriva così un altro successo nel penultimo turno del campionato di Promozione femminile, col 6-1 tennistico al Rossi rifilato al San Paolino Caritas. Una partita senza storia con le biancazzurre in vantaggio già al 2’ di gioco per merito della solita Chiorazzo. Subito dopo tocca a Cecconi gonfiare la rete, siglando la prima gioia in campionato. A seguire Chiorazzo insacca la doppietta personale, Zani insacca due reti e i conti vengono chiusi da Franchi. Al triplice fischio parte la festa al Rossi con le padrone di casa a celebrare la promozione di fronte ai tifosi. Le biancazzurre intanto stanno già programmando il futuro e per il 15 aprile hanno organizzato un open day per avvicinare nuove giocatrici al movimento femminile e anche giovani elementi. Niente da fare invece per la Galcianese che perde 4-1 sul campo del Limite e Capraia nel weekend.