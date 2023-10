Le biancazzurre impattano 3-3

Ancora un pari, il secondo di fila in altrettante partite disputate, per la squadra femminile del Prato Calcio a 5. Le biancazzurre, nella seconda giornata del campionato di serie B, hanno impattato 3-3 sul campo dell’Arzachena. E’ stato, come nella gara d’esordio stagionale, anche quella giocata in trasferta a Latina, un pari che è arrivato in rimonta: le pratesi fanno la partita ma l’Arzachena di rimessa va sul 2-0; il tecnico Giannattasio rischia il portiere di movimento e agguanta il pareggio con Grancia e Bazzini. Ma non è finita: le sarde si riportano in vantaggio e a 5 secondi dalla sirena Grancia sigla il 3-3 definitivo. Questa la formazione schierata dal Prato Calcio a 5 in questa occasione: Paoletti, Giovannini, Betti, Pili, Squassina, Durante, Bazzini, Grancia, Torrini, Innocenti, Borghesi e Pizzirani. Nella classifica del girone B comanda da sola la Roma C5 con 6 punti, il Prato Calcio a 5 è invece a quota 2. E domenica ci sarà da affrontare la terza trasferta consecutiva in casa del Futsal Perugia, secondo con 4 punti.