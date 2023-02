L’Azzurra si tinge di argento e bronzo

Il "Trofeo della Liberazione" si è chiuso due giorni fa, portando a Calenzano il meglio del nuoto toscano per quanto concerne la categoria "esordienti". E in vasca sono scesi anche i nuotatori e le nuotatrici dell’Azzurra, che hanno ben figurato portando a casa diverse medaglie. Hanno ad esempio conquistato l’argento Giulio Bonechi nei 200 misti, Ginevra Ina nei 200 stile (oltre ad un bronzo nei 50) Greta Petacchi nei 50 rana e Martina Vannucchi nei 100 delfino. Medaglia di bronzo invece per Leonardo Bartolini nei 200 stile e Francesco Del Gallo nei 100 misti. Buone anche le prestazioni dei vari Milo Bartolozzi, Lorenzo Corsini, Gaia Di Lauro, Zoe Guarducci, Anna Giulia Mattiello, Sara Mazzoni, Michelangelo Meoni e Leonardo Monzali. I giovanissimi atleti hanno ad ogni modo già ripreso gli allenamenti in vista dei prossimi impegni agonistici di una stagione ormai entrata nella fase decisiva. E l’obiettivo resta quello di confermarsi competitivi, continuando a crescere e ad incrementare il medagliere.