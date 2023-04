L’Azzurra in mostra a Riccione Scali si piazza terza ai Criteria

Il club aveva fatto man bassa di medaglie nel corso della prima prova estiva di nuoto svoltasi presso la piscina Galilei: gli "esordienti" Giuditta Prota, Linda Pancani, Greta Petracchi, Bianca Guarducci, Martina Vannucchi, Noemi Cipriani, Ginevra Ina, Giulio Bonechi, Anna Giulia Mattiello, Francesco Del Gallo, Ada Guarducci, Francesco Mastrolia e Klea Kulla erano infatti riusciti a salire sul gradino più alto del podio. E nei giorni scorsi, poco prima delle festività pasquali, sono scesi in vasca anche i compagni di squadra più esperti, che si sono cimentati nei "Criteria" giovanili andati in scena a Riccione. L’attività dell’Azzurra prosegue insomma a pieno ritmo, nonostante le (temporanee) problematiche infrastrutturali denunciate dalla società nelle scorse settimane. Problemi dei quali gli agonisti e le agoniste pratesi non sembrano se non altro risentire troppo, stando perlomeno al rendimento che continuano ad evidenziare. Lo Stadio del Nuoto della cittadina romagnola ha infatti ospitato nei giorni scorsi i migliori prospetti della disciplina, in rappresentanza di compagini di tutta Italia. E la delegazione pratese non ha affatto demeritato, a partire da Ginevra Scali: la giovane nuotatrice ha sfiorato la "top three", classificandosi terza nei 200 farfalla. Ottima anche la performance di Ludovico Alba, sesto sia negli 800 che nei 1500 stile. Gaia Buffini è poi arrivata settima nei 400 misti, mentre Ruggero Cangioli è giunto dodicesimo nei 200 dorso. A chiudere, Pietro Bottazzi e Matteo Vallini sono arrivati rispettivamente diciannovesimo e ventitreesimo nei 200 farfalla.