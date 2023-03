L’Azzurra fa incetta di medaglie Vannucchi è d’oro e d’argento

Pochi giorni fa si è svolta la Coppa Toscana di nuoto, a Livorno. Un appuntamento dedicato alla categoria "esordienti". Fra loro c’erano anche gli agonisti dell’Azzurra, che non hanno affatto demeritato: il bottino consta di cinque medaglie, che hanno garantito al club pratese l’ottava piazza nella classifica generale delle società in gara (con 300,50 punti). Iniziando da Martina Vannucchi, capace di salire sul gradino più alto del podio sia nei 50 che nei 100 stile e di agguantare una argento nei 50 delfino. Seconda piazza nei 50 stile anche per Alessandro Santini, che ha sfiorato la "top three" anche nei 50 delfino (piazzandosi quarto). Può sorridere Francesco Del Gallo, alla luce della medaglia di bronzo ottenuta nei 100 stile. Alla trasferta hanno, infine, preso parte con buoni riscontri anche Greta Petracchi, Noemi Cipriani, Ginevra Ina, Milo Bartolozzi, Lorenzo Corsini, Bianca Guarducci, Anna Giulia Mattiello, Gaia Di Lauro, Giulio Bonechi e Leonardo Monzali.

G.F.