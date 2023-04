L’Azzurra fa bene nella staffetta Arrivano due medaglie di bronzo

Due medaglie "di squadra", colte in una disciplina nel quale il club si sta cimentando ormai da qualche mese. Nei giorni scorsi, Livorno ha ospitato i campionati regionali assoluti di nuoto per salvamento. Fra le società in gara, provenienti da tutta la Toscana, c’era anche l’Azzurra. E i nuotatori e le nuotatrici pratesi hanno ottenuto due medaglie di bronzo, nella staffetta 4X50 ostacoli. La formazione femminile formata da Vittoria Martelli, Gaia Balli, Emma Naldi e Gaia Buffini ha infatti agguantato la terza posizione finale, al pari della staffetta maschile composta dai compagni di squadra Tommaso Lucchesi, Giovanni Vallini, Ludovico Alba ed Edoardo Alba Facevano parte della delegazione pratese anche Matteo Vallini, Francesco Iura, Maria Carlesi, Carlotta Petracchi, Martina Mucci, Carlotta Santoni, Maria Valeria Calamai, Edoardo Castellani, Ruggero Cangioli, Samuele Presi e Francesco Lombardi, che hanno comunque ben figurato. Il prossimo appuntamento è in programma per l’estate, con i campionati italiani estivi di nuoto per salvamento che dovrebbero tenersi sul finire del prossimo luglio.