L’Azzurra continua a stupire: nuova medaglia Arriva un bronzo al Trofeo delle Regioni

La stagione sta proseguendo a pieno ritmo ed è ormai entrata nel vivo. E le soddisfazioni, per le varie formazioni di pallanuoto dell’Azzurra, non stanno mancando. Iniziando dalla medaglia di bronzo colta da Madeleine Padula, Chiara Mariotti ed Olivia Nardi: le tre giovani pallanuotiste pratesi hanno infatti disputato il Trofeo delle Regioni con la rappresentativa della Toscana e proprio pochi giorni fa sono tornate a casa con una medaglia di bronzo, dopo aver superato il Veneto nella "finalina". Ottimi però anche gli ultimi riscontri colte della squadre maschili: la squadra di Promozione di coach Santini ha regolato 8-2 l’Esseci Nuoto, mentre i ragazzi dell’U16 di mister Facchini hanno regolato 6-3 il Nuoto 2003 Pisa. Pollice alzato anche per l’U16 Uisp allenata da Bonechi, con i giovani pallanuotisti capaci di battere 7-6 il Gesport Cascina. Alla luce degli ultimi successi, l’obiettivo del club non può non essere quello di continuare sulla strada intrapresa, confermandosi su questi standard.