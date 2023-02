L’Atletica Prato sugli scudi Oro per la marciatrice Nieri

L’Atletica Prato brinda ad un titolo tricolore. Ad Ancona, ai campionati italiani Allieve indoor, Lucrezia Nieri, marciatrice pratese, è diventata campionessa italiana della 3 km di marcia con il tempo strepitoso di 14’08"17 (quarto tempo a livello mondiale nella categoria). Una gara ben preparata e gestita tatticamente in maniera impeccabile, la sua, come i soli atleti di alto livello riescono a fare. Oltre a questo ottimo risultato Nieri ha fatto ovviamente registrare anche il tempo minimo per qualificarsi ai campionati italiani assoluti che si svolgeranno il prossimo fine settimana sempre ad Ancona: "Sono orgoglioso della mia atleta. Ha prevalso la sua grande voglia di vincere - spiega commosso il tecnico del settore marcia, Alessandro Maccarini -. Una mentalità che ha mantenuto durante l’intera gara e che mi auguro tutti i miei atleti riescano a mettere in pista. Spero sia di ispirazione per tutta la società". Buona prestazione anche Sofia Innocenti, l’altra atleta gialloblù che ha preso parte alla kermesse di Ancona valevole per il titolo tricolore. Innocenti nei 60 metri ostacoli, dopo aver siglato il suo personal best in batteria (9"13), si è migliorata ulteriormente in semifinale, chiudendo in 12esima posizione con 9"01. Ma il team pratese era in gara anche a Bologna, dove Elisa Benelli ha vinto la 5km di marcia in pista con il tempo di 29’36’’. Valentina Pinelli ha anche segnato sui 60 mt il record sociale indoor con l’eccezionale prestazione di 8"01. Infine stasera continua "Obiettivo Half Marathon" con gli allenamenti mirati alla mezza di Prato. Ritrovo alle 19 al mauro Ferrari con partenza a gruppi alle 19.30. L.M.