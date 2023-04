L’Ariete vince a Porto San Giorgio Gara di sofferenza e punti pesanti

Prima un brivido, poi la cavalcata vincente prosegue. L’Ariete nel campionato di serie B2 femminile nazionale sbanca anche il palazzetto di Porto San Giorgio. Finisce 3-1 per la Pallavolo Prato che soffre solo nella prima frazione, persa 25-19, al cospetto del De Mitri Carlo Forti. Poi dal secondo set arriva la reazione del Pvp, che sa soffrire e portare a casa tre punti pesantissimi in chiave playoff.

Coach Nuti manda in campo Goretti e Fanelli in diagonale, Grosso e Piccini al centro, Nesi e Saletti di banda e Tamburini libero. Nel primo set, come detto, l’Ariete soffre, ma poi trova i giusti accorgimenti al ritorno in campo, strappando sul 19-22 e chiudendo 20-25. Molto equilibrato anche il terzo parziale, dove il Pvp va in fuga 16-22, si fa raggiungere sul 23 pari, ma poi chiude con due punti consecutivi di Falseni.

Nella quarta frazione, infine, si arriva fino ai vantaggi. La Pallavolo spreca quattro match point, poi Saletti sale in cattedra e fa esplodere di gioia il Pvp per 24-26.