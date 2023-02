L’Ariete si aggiudica il derby E intasca 3 punti contro il Poggio

Il derby è dell’Ariete. Vince la Pallavolo Prato nella sfida di serie C femminile contro il Poggio a Caiano giocata al palazzetto di San Paolo. Tre punti pesanti per la squadra di coach Crisanaz che ipoteca la salvezza con una prova maiuscola contro le cugine del Punto Sport. Una prova aiutata dagli inserimenti di Cecchi e Nuti e che vale doppio alla luce della contemporanea sconfitta di Empoli. Nel primo set si gioca punto a punto fino al 16 pari. Poi Bartali e Giacomelli strappano e Romagnoli chiude 25-20. Al ritorno in campo fuga del Pvp sul 12-6, Di Biase mette giù il 17-11 e timeout sul 22-16. Poggio a Caiano rientra fino al 22-20, poi Bartali e Romagnoli chiudono 25-23. Nel terzo set reazione del Punto Sport che sfrutta al meglio un momento di calo dell’Ariete e accorcia le distanze 16-25. Nella quarta frazione però il Pvp torna alla carica e porta a casa set e match per 25-19, mettendo in discesa la corsa verso la permanenza nel massimo campionato regionale femminile.