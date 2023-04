L’Ariete sfiora l’impresa Una sfida che entusiasma

Sfiora l’impresa l’Ariete nel campionato di serie B femminile, riuscendo a portare al tie break la capolista Fatro Ozzano. In un palazzetto di San Paolo colmo d’entusiasmo le ragazze di coach Nuti si esaltano e per poco non fermano la prima della classe, grande favorita per la promozione in categoria superiore. La Pallavolo Prato scende in campo con Goretti con Fanelli in diagonale, Piccini e Grosso al centro, Saletti e Falseni di banda e Tamburini libero. Il primo set è equilibrato, tanto che si arriva ai vantaggi. Qui una doppia infrazione bolognese regala il set 26-24 al Pvp. AL ritorno in campo il Fatro Ozzano cambia passo, mette sotto l’Ariete e riequilibra i conti 17-25. Prato è in gran serata comunque, e lo dimostra nel terzo set, dove Falseni firma il 24-23 e Saletti chiude 25-23.

Nel quarto parziale ancora bolognesi all’assalto e capaci di allungare la sfida al quinto per 21-25. Infine il tie break. Prato paga la fatica delle frazioni precedenti, e Fatro Ozzano ne approfitta per scappare 2-6 e 4-8. Il Pvp regge fino all’8-12, poi le ospiti chiudono la sfida 9-15.

La formazione dell’Ariete Pvp Pallavolo Prato: Falseni, Fanelli, Grosso, Goretti, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Palandri, Gianni, Giacomelli, Cecchi, Tamburini. All. Nuti.