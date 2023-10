L’Ariete sfida l’esperta Arnopolis. Ma le ragazze di Nuti sono pronte

Ancora un’avversaria aretina per l’Ariete che stasera alle 21 sfida in trasferta l’Arnopolis targato Omag Active (palazzetto dello sport Sanarelli, arbitri Vannini e Armelani), nel match valido per la serie B2 nazionale femminile. Aretine che arrivano a questa sfida dopo un ottimo inizio di stagione, grazie ai successi sul terreno di Magione (0-3) ed in casa contro Calenzano (3-1). Unico neo la sconfitta al quinto set contro Marsciano del turno precedente. Squadra esperta quella casentinese con la grande ex, sponda Viva Volley, Paola Ronconi a guidare un bel gruppo guidato in panchina da un altro ex come il coach Roberto Latini. Insomma, un test durissimo per Prato che dovrà cancellare i piccoli blackout palesati se vorrà tornare a casa con punti pesanti per classifica e morale. Per Nuti una preoccupazione in più arriva dall’indisponibilità di Piccini. La rosa dell’Ariete Pvp Pallavolo Prato: Fanelli, Nuti, Saletti, Nesi, Mennini, Lichota, Stiaffini, Cecchi, Conticini Mattei, Gerl, Bacco. All. Nuti.