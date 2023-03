L’Ariete se la vede con Montelupo In palio ci sono punti salvezza

Impegno casalingo la per formazione di Serie C regionale femminile dell’Ariete che domani alle 21.15 ospita la Savino del Bene Montelupo. L’appuntamento è al palazzetto di San Paolo (arbitro Del Freo) e in palio per l’Ariete ci sono punti pesanti per venire fuori dai bassifondi della classifica. Una gara difficile per il Pvp, ma possibile soprattutto alla luce del momento poco brillante che stanno vivendo le ospiti. Ricordiamo che fare punti contro la Savino del Bene potrebbe assicurare la salvezza alla squadra di coach Crisanaz. L’Ariete di fronte si ritroverà una squadra giovane ma di ottimo livello, guidata dalla coppia di ex Pvp Panti e Berti che già hanno fatto proprio il titolo provinciale Under 18. La rosa dell’Ariete: Bartali, Bencini, Boso, Di Biase, Giacomelli E., Giacomelli M., Mattei, Nuti, Palandri, Romagnoli, Tempestini. All. Crisanaz. Restando in serie C femminile, gara interna domani alle 18 al PalaPacetti per il Punto Sport. Poggio a Caiano ospiterà il Cip Ghizzani Castelfiorentino che proprio nell’ultimo turno ha battuto l’Ariete.