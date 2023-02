L’Ariete non vuole fermarsi Il duello di oggi è con Castenaso

Gioca al palazzetto di San Paolo oggi alle 17.30 l’Ariete nel campionato femminile nazionale di serie B2. L’avversario di turno per il Pvp è il Ribani Castenaso (arbitri Guacci e Gennari). Per la Pallavolo Prato si tratta del secondo match casalingo consecutivo: l’obiettivo contro le bolognesi è quello di dare continuità ai risultati e l’occasione, almeno sulla carta, è ghiotta. All’andata Prato si era imposta per 3-1 e da allora le cose non sono molto cambiate per le ospiti visto che le bolognesi occupano attualmente la quart’ultima piazza. Classifica e precedenti però non contano. Castenaso è reduce dalla sconfitta casalinga contro Pontedera ma al termine di una sfida combattutissima con tre set terminati con il minimo scarto tra le due formazioni. Insomma, un bel test per Goretti e compagne che dovranno mettere in campo concentrazione e determinazione cercando di evitare cali di tensione o pericolose distrazioni. Le convocate dell’Ariete: Falseni, Fanelli, Grosso, Goretti, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Palandri, Ricci, Mazzoni, Tamburini. All. Nuti.