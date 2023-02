L’Ariete in trasferta in Romagna Attenzione alla trappola Ravenna

Dopo avere dominato nei big match adesso l’Ariete nel campionato di serie B2 femminile deve fare attenzione alle trappole. Un match di questo genere arriva oggi alle 18 alla palestra Mattioli di Ravenna. L’avversario di turno è infatti la Teodora Ravenna, squadra giovane ma ricca di talento che ha un bisogno impellente di punti per puntare alla salvezza. Ravenna galleggia infatti in decima posizione, appena sopra la zona rossa e non può certo fare regali a nessuno. Come detto, è squadra giovane quella romagnola che può contare solo su due elementi di grande esperienza come la regista Baravelli e la centrale Macchi. Talentuoso il reparto bande con Balducci a dare peso offensivo e Monaco a dare equilibrio dietro. Insomma, una buonissima squadra, come del resto lo era Castenaso che Prato ha battuto nel turno precedente. Un’avversaria da prendere con le molle e da rispettare per proseguire la striscia positiva. La rosa dell’Ariete Pallavolo Prato: Falseni, Fanelli, Grosso, Goretti, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Palandri, Ricci, Mazzoni, Cecchi, Tamburini. All. Nuti.