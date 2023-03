L’Ariete ce la mette davvero tutta Ma la sconfitta arriva al tie break

L’Ariete rimedia la quarta sconfitta stagionale nel campionato di serie B2 femminile nazionale. Il ko arriva nelle Marche, sul campo del Polverigi. Finisce 3-2 per il Beauty Effect, bravo a tenere testa alla terza forza del torneo. La Pallavolo Prato scende in campo con Goretti e Falseni in diagonale, Piccini e Grosso centrali, Nesi e Saletti attaccanti e Tamburini libero. L’inizio è di marca locale con la fuga 7-2, poi Nesi accorcia 9-6, Beauty Effect che scappa 20-14, ma poi le laniere cambiano passo. Goretti e Falseni firmano il 21-18, Grosso sigla il 21 pari, e infine Saletti mette giù il 23-24 e il 23-25. Il Polverigi non risente del contraccolpo psicologico e nei due set successivi ribalta il punteggio. Nella seconda frazione si impone 25-23, nella terza 25-20. Prato non lotta a caso per i playoff di serie B2 e nel quarto set si rimette in carreggiata imponendosi 22-25. La sfida si decide al tie break. Saletti prova la fuga sull’1-3, le marchigiane pareggiano 4-4 e poi scappano 8-6 e 10-8. Coach Nuti chiama il timeout ma il Polverigi sale fino al 13-10. La chiusura giunge sul 15-11 con punto di Borgognoni.