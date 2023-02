L’Ariete cala la cinquina Bologna non ha speranze

Pokerissimo. Quinto successo di fila per l’Ariete nel campionato di serie B2 nazionale femminile. Stavolta l’affermazione arriva al palazzetto di San Paolo per 3-0 contro il Ribani Castenaso. Partita senza storia contro le bolognesi e che consente alle ragazze di coach Nuti di blindare la terza piazza e quindi un posto nei playoff.

La Pallavolo Prato scende in campo con Goretti e Falseni in diagonale, Piccini e Grosso al centro Nesi e Saletti di banda e Tamburini libero. L’inizio è di marca locale col break per 7-2, poi sorpasso bolognese sul 7-8, e controsorpasso Pvp sull’11-9. L’equilibrio dura fino al 20 pari, poi lo spazza Saletti con attacco e muro per il 22-20. La chiusura giunge 25-22.

Nel secondo set ancora equilibrio fino all’11 pari. Poi altro break dell’Ariete che scappa 16-12 col muro di Grosso e l’ace di Goretti. La frazione finisce 25-18 con Prato in totale controllo. Infine il terzo set. La Pallavolo Prato si illude di vincere facile andando in fuga 13-7, le bolognesi rientrano sul 20 pari. Nesi mette giù il 22-21, l’ace di Goretti e il muro di Palandri firmano il 25-22.

Questa la formazione dell’Ariete Pallavolo Prato: Falseni, Fanelli, Grosso, Goretti, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Palandri, Ricci, Mazzoni, Cecchi, Tamburini. All. Nuti.