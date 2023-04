L’Arcobaleno che porta tante medaglie

Proprio nei giorni scorsi si è tenuta la prima prova del campionato "silver" Serie D di ginnastica artistica. La competizione di Montevarchi, ha visto gareggiare le migliori agoniste della disciplina, per quanto concerne il panorama toscana. Fra loro c’erano le ginnaste dell’Arcobaleno, che sono riuscite a tornare a Prato con diverse medaglie in varie categorie. Il miglior risultato lo ha ottenuto Amanda Macchi nella gara individuale, meritandosi la medaglia d’argento nella categoria "allieve 4". Ottime anche le performance di Matilde Jonuzi ed Ambra Diodato: entrambe di bronzo per le "junior 3" e le "allieve 1". Bronzo a squadre, anche per la formazione juniorsenior composta da Elisa Iandolo, Gemma Papi, Giulia Calastrini, Matilde Caselli, Giada Miliotti e Agata Marchetti. Alla trasferta aretina hanno preso parte con riscontri positivi anche Fatimah La Russa, Gaia Cioppi, Sofia Villareale Giulia Senserini, Giulia Sozzi, Chiara Giacomelli, Elisabetta Presi, Matilde Fierro, Belicia Odiase e Melissa Pusceddu.