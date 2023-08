L’Arcobaleno cerca nuove leve Prove gratuite per tre giorni

La prima parte della stagione si era chiusa con numerose medaglie, poco più di un mese fa: Gemma Papi si era laureata campionessa di ginnastica artistica, senza dimenticare i podi conquistati anche dalla formazione maschile e dalle ragazze della ritmica. Le ragazze e i ragazzi dell’Arcobaleno sono pronti ad allenarsi in palestra in via definitiva, in vista dei prossimi impegni agonistici: l’obiettivo resta quello di chiudere nel migliore dei modi l’annata 2023. Con un occhio che va anche all’avviamento alla disciplina, per un progetto rimasto forzatamente in stand by negli anni della pandemia a causa delle restrizioni anti-contagio che ha ovviamente ripreso vita da tempo, visto che servirà ad avvicinare alla ginnastica le "nuove leve" che saranno poi gli atleti e le atlete del domani. In quest’ottica, sarà possibile provare la ritmica il 4, 6 ed 8 settembre prossimi, dalle 17 alle 18 nella palestra di via di Reggiana. Negli stessi giorni e nello stesso orario, ma nello spazio di via Pellico, i giovanissimi potranno invece avvicinarsi all’artistica.