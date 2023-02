L’arbitro si fa male: Prato, la gara si rigiocherà

Prato

sosp.

Giana Erminio

sosp.

PRATO (4-3-2-1): Bertini; Bassano, Colombini, Angeli; Aprili, Soldani, Del Rosso, Nicoli; Ciccone, Cela; Diallo. All. Brando.

GIANA ERMINIO ( 3-5-2): Pirola; Ballabio, Colombara, Minotti; Previtali, Lamesta, Pinto, Mandelli, Brioschi; Fall, Perna. All. Chiappella.

Arbitro: Matina di Palermo.

Note: gara sospesa al 32’ del primo tempo per infortunio dell’arbitro.

Verdetto ancora in bilico fra Prato e Giana Erminio. Gara sospesa alla mezzora al Lungobisenzio, per infortunio del direttore di gara. La partita, dopo il minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia, inizia con l’inusuale assenza per protesta degli ultras del Prato. La Curva Ferrovia Matteo Ventisette, infatti, ha disertato la sua posizione allo stadio per tutto il primo tempo per lanciare un segnale forte e per chiedere al presidente del Prato, Commini, che il prossimo anno la programmazione societaria sia fatta per fare un campionato di vertice, con l’obiettivo del salto di categoria, e non un’altra stagione come quella in corso.

La Curva ha comunque garantito che sosterrà la squadra fino al termine della stagione, ma per il prossimo anno servono garanzie diverse per mantenere il pubblico al Lungobisenzio e in trasferta.

Tornando al match contro la capolista Giana Erminio, dopo 1 minuto ci prova Diallo, conclusione alta sopra la traversa. Risposta al 4’ della Giana con un tiro di Ballabio dal limite ben controllato da Bertini. Partita avara di grandi sussulti nei primi quindici minuti. Ci prova al 9’ ancora il Prato con il colpo di testa di Angeli sugli sviluppi di un corner. Al 20’ pericolosa la capolista con il colpo di testa di Brioschi, che direttamente sugli sviluppi di un corner trova la parata facile di Bertini.

Al 22’ ci prova anche Fall dal limite per la formazione ospite, ma l’estremo difensore biancazzurro è attento e si distende in tuffo. Al 29’ azione insistita dei biancazzurri con cross da destra di Aprili per l’accorrente Cela, che però calcia alle stelle una specie di rigore in movimento vanificando una delle più ghiotte occasioni della prima frazione di gara. Poi l’epilogo inatteso. Al 30’ il direttore di gara stoppa il match per un suo infortunio muscolare al polpaccio. Il risultato in quel momento è ancora sullo 0-0. E al 32’, vista l’impossibilità di continuare la partita e l’assenza di un quarto uomo in serie D, arriva anche il triplice fischio che manda tutti sotto la doccia prima del tempo. La gara a questo punto dovrà essere rigiocata, ripartendo dal 32’ minuto e dal risultato di 0-0, verosimilmente in uno dei prossimi mercoledì.

Leonardo Montaleni