La Zenith va ma si fa riacciuffare sul finale

MAZZOLA VALDARBIA: Cefariello, Nassi, Gianneschi, Bianchi, Fabbrini, Majuri, Cavallini, Cruciani, Bartolini, Baroni, Mearini. A disp.: Florindi, De Luca, Caro, Palazzesi, Silvestri, Zeppi, Tozzato, Scaccia, Pierangioli. All.: Argilli.

ZENITH PRATO: Brunelli, Chiavacci, Parenti, Safina, Gori, Braccesi, Castiello, Lunghi, Mari, Caggianese, Rosi. A disp.: Pellegrini, Mitcul, Maiolino, Falteri, Silva Reis, Diffini, Saccenti. All.: Settesoldi.

Arbitro: Zilani di Trieste.

Reti: 58’ Lunghi, 86’ Cruciani.

Note: 60’ espulso Bianchi, 78’ espulso Safina.

Finisce in perfetta parità lo scontro diretto del girone B di Eccellenza per conquistare i play off fra Mazzola Valdarbia e Zenith Prato. Tanto amaro in bocca per i bluamaranto pratesi, che erano partiti bene ma non riescono a difendere il vantaggio acquisito in avvio di secondo tempo e proprio nel finale di partita vengono ripresi dalla squadra di casa. Ma andiamo con ordine.

Prima frazione abbastanza avara di emozioni. Parte forte la formazione ospite: al 4’ Lunghi serve Caggianese in profondità sul filo del fuorigioco, ma l’attaccante della Zenith Prato spara sul portiere da ottima posizione. Al 10’ ci prova anche Braccesi con un bel colpo di testa di poco a lato sugli sviluppi di un corner. Al 32’ l’ultimo brivido del primo tempo, che si chiude comunque a reti inviolate, è il tiro centrale di Lunghi dopo un bell’inserimento dalla zona mediana.

Nella ripresa la partita si anima. Al 50’ ci prova Nassi per i padroni di casa con un bel tiro da fuori che sfiora il palo. Al 56’ Caggianese costringe Cefariello alla grande deviazione in corner per mantenere la porta di casa inviolata. Dalla bandierina, però, Gori pesca il colpo di testa preciso di Lunghi, che porta in vantaggio la formazione allenata da mister Settesoldi. Al 59’ viene annullato il gol in acrobazia realizzato da Bartolini per la posizione irregolare del numero 9 locale. Al tempo stesso il Mazzola Valdarbia rimane in inferiorità numerica perché Bianchi rimedia il rosso per le eccessive proteste all’indirizzo della terna. La squadra di casa non molla e Cavallini impegna Brunelli al 63’ con un siluro da fuori. Al 78’, poi, Safina rimedia la seconda ammonizione di giornata e si ristabilisce la parità numerica in campo.

All’85’ Falteri in solitaria conclude troppo centralmente e manca il possibile 2-0. Poi la doccia gelata. Nel finale, direttamente su calcio di punizione, Cruciani trova la parabola giusta per evitare ai suoi la sconfitta e realizza magistralmente l’1-1, facendo masticare amaro tutta la Zenith Prato.Solo un punto, che peccato.

L. M.