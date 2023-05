La Zenith si supera e vola in finale playoff

Colligiana

0

Zenith Prato

2

COLLIGIANA: Chiarugi, Finetti, Noferi, Pierucci, De Vitis, Manganelli, Donati, Bouhamed, Cicali, Mugnai, Cianciolo. A disp.: Bacciottini, Mariani, Bartalini, Grazioso, Munno, Corbinelli, Baccani, Milanesi, Imbrenda. All.: Chini.

ZENITH PRATO: Brunelli, Saccenti, Gonfiantini, Chiavacci, Parenti, Lunghi, Falteri, Safina, Rosi, Gori, Braccesi. A disp.: Pellegrini, Diffini, Bagni, Caggianese, Casini, Castiello, Mari, Mitcul, Silva Reis. All. F.F. Giusti.

Arbitro: Bassetti di Lucca.

Reti: 75’ Caggianese, 92’ Rosi. Note: 82’ espulso Donati.

Ancora un’impresa della Zenith Prato, che vola in finale play off del girone B di Eccellenza aggiudicandosi per 2-0 la sfida secca di semifinale sul campo della Colligiana. I pratesi, peraltro, partivano con l’obbligo di vincere e di conseguenza leggermente sfavoriti per la peggior posizione ottenuta al termine della regular season, ma in ogni caso sono riusciti, grazie a un secondo tempo magistrale, a staccare il pass per andare ad affrontare in campo neutro il Pontassieve (che ha nel frattempo battuto la Castiglionese) domenica prossima. Ma torniamo alla partita. Primo tempo avaro di emozioni. Al 30’ il primo sussulto è una punizione di poco a lato di Noferi per la Colligiana. La Zenith Prato risponde al 40’ con un’azione personale di Falteri che si incunea in area di rigore e costringe Chiarugi ad un bell’intervento sul primo palo per respingere il suo tiro insidioso. La prima frazione di gara, quindi, si chiude a reti inviolate. Un andamento che premierebbe la Colligiana. Nella ripresa, però, la partita si anima. Al 47’Chiavacci perde un brutto pallone, Mugnai si invola verso la porta, dribbla anche Brunelli e conclude a botta sicura, trovando però il provvidenziale salvataggio sulla linea di Parenti, che mantiene la porta ospite inviolata. Ancora pericolosa la Colligiana al 60’: cross di Grazioso per Mugnai, con stavolta Brunelli a togliere il pallone dalla porta in maniera quasi miracolosa. Rispondono i bluamaranto al 70’ con la bella conclusione di Gori dal limite che sfiora il palo. Al 75’ arriva anche il vantaggio ospite: Diffini recupera un bel pallone in mezzo al campo e lancia in profondità Caggianese, che è bravo a superare in velocità il suo marcatore e a trovare un sinistro imparabile che si infila nell’angolino basso per l’1-0 ospite. Sette minuti dopo Donati commette un brutto fallo di reazione su Saccenti e viene espulso, lasciando i padroni di casa in inferiorità numerica. La Zenith Prato ne approfitta e nel recupero, con un bel duetto fra Caggianese e Rosi, trova il 2-0 del centrocampista che chiude definitivamente la semifinale play off e proietta i pratesi direttamente in finale.

L. M.