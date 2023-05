La Zenith si regala un sogno straordinario Batte il Pontassieve e vola alla fase nazionale

Pontassieve

1

Zenith Prato

2 (d.t.s.)

PONTASSIEVE: Morandi, Fantechi, Giannelli, Muho, Visibelli, Fani, Salvadori, Di Leo, Adami, Taflaj, Sitzia. A disp.: Romano, Prunecchi, Busce, Marconi, Burberi, Fioravanti, Minischetti, Cassai, Serrotti. All. Brachi.

ZENITH PRATO: Brunelli, Safina, Gonfiantini, Chiavacci, Parenti, Saccenti, Rosi, Mari, Caggianese, Gori, Braccesi. A disp.: Pellegrini, Bagni, Diffini, Castiello, Falteri, Maiolino, Mitcul, Silva Reis, Lunghi. All. Settesoldi.

Arbitro: Merlino di Pontedera. Reti: 26’ Giannelli, 48’ Rosi, 97’ Falteri.

Grande impresa della Zenith Prato che vince in rimonta, ai supplementari, e si aggiudica per 2-1 la finalissima dei play off del girone B di Eccellenza contro il Pontassieve. La squadra di Settesoldi, quindi, proseguirà il suo cammino con le fasi nazionali affrontando il 28 maggio e il 4 giugno il primo spareggio contro la seconda classificata del girone di Eccellenza umbra, cioè l’Ellera Calcio.

Ma torniamo alle emozioni della finale col Pontassieve. Partenza a rilento per i bluamaranto pratesi. Il Pontassieve invece dopo le prime fasi di studio passa in vantaggio. Al 26’ fallo di Saccenti al limite dell’area su Di Leo: della punizione si incarica Giannelli che con una traiettoria imparabile non lascia scampo a Brunelli. Al 33’ ancora pericolosa la squadra di Brachi con Taflaj che trova sulla sua strada un miracoloso Brunelli. Al 38’ si vede la Zenith Prato in avanti con un tiro di Rosi che colpisce solo l’esterno della rete. Al 40’ Gori sbaglia in uscita e favorisce la conclusione di Taflaj, di poco a lato. Al 43’ ancora Taflaj impegna Brunelli, attento a respingere la conclusione e a mandare i suoi negli spogliatoi sotto soltanto di un gol. Nella ripresa la squadra di Settesoldi entra in campo con tutt’altro piglio e trova subito il pareggio: Gori scucchiaia in area per Rosi che fa secco Morandi al 48’. Sul fronte opposto è ancora lo spauracchio Taflaj a colpire la traversa con un gran tiro dal limite al 58’ e a centrare il palo esterno appena 7 minuti più tardi. Al 78’ occasione ghiottissima sui piedi di Silva Reis, che fallisce il tap-in vincente praticamente a porta vuota dopo una respinta di Morandi su conclusione di Caggianese. Prima del 90’ Saccenti spara in bocca al portiere avversario il possibile gol vittoria. Ai supplementari la Zenith segna subito con un sinistro di Falteri che sorprende Morandi.

