La Zenith scivola col Signa: brivido playoff

Zenith Prato

0

Signa

1

ZENITH PRATO: Brunelli, Castiello, Gonfiantini, Chiavacci, Parenti, Lunghi, Saccenti, Mari, Caggianese, Rosi, Braccesi. A disp.: Pellegrini, Mitcul, Maiolino, Diffini, Falteri, Moretti, Silva Reis. All.: Settesoldi.

SIGNA: Crisanto, Nencini S., Capochiani, Diegoli, Tempestini, Franzoni, Vitrani, Giuliani, Tempesti L., Coppola, Dallai. A disp.: Lo Vasco, Camerini, Di Biasi, Piampiani, Tempesti P., Paci, Cellai, Alesso, Mosca. All.: Scardigli.

Arbitro: Raciti di Siena.

Reti: 35’ Giuliani.

Sconfitta di misura per la Zenith Prato, che viene superata sul campo di casa per 1-0 dal Signa e vede complicarsi la rincorsa alla zona play off. I pratesi, dopo questo ko, restano fermi al quarto posto con 50 punti, ma adesso hanno una sola lunghezza di vantaggio su Mazzola Valdarbia e Rondinella Marzocco e due sul Pontassieve. Insomma i bluamaranto saranno costretti a vincere l’ultima gara della regular season per non avere alcun tipo di pensiero e centrare la post season.

Ma torniamo al match andato in scena al "Chiavacci". Al 10’ il primo squillo è dei padroni di casa con Caggianese, che è bravo a saltare il suo diretto marcatore ma col sinistro poi conclude sul fondo. Al 28’ risponde il Signa con una gran conclusione di Giuliani che si stampa sul palo. E’ solo l’aperitivo del vantaggio ospite. Al 35’ Vitrani fa tutto a da solo in percussione, il suo tiro viene respinto ma sui piedi proprio di Giuliani, che è il più veloce di tutti a ribadire in rete e a portare sull’1-0 i fiorentini. Al 40’ prova a reagire la squadra pratese: Mari passa fra due avversari e serve Rosi, diagonale immediato sul quale Crisanto si supera in tuffo e devia in angolo. Al 42’ grandi proteste locali per una spinta in area ai danni di Gonfiantini, ma il direttore di gara lascia proseguire e il primo tempo si chiude con gli ospiti avanti di una rete.

Nella ripresa al 50’ ancora Giuliani si libera al tiro, ma stavolta conclude decisamente fuori dallo specchio della porta. Al 52’ Falteri si mette in proprio e semina il panico sull’out di destra, poi serve al centro una gran palla per l’accorrente Caggianese, che però spara a salve sul portiere avversario. Le due squadre dopo le sfuriate iniziali si studiano. Al 73’ Tempestini svetta di testa su una punizione dalla trequarti e scheggia la parte alta della traversa, spaventando la Zenith Prato. Al 75’ ancora Caggianese si vede respingere la conclusione proprio sulla linea di porta da un difensore fiorentino. E’ l’ultimo assalto dei padroni di casa, che alla fine devono rassegnarsi a concedere i tre punti al Signa, al termine di una partita comunque equilibrata e molto combattuta.

L.M.